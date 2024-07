Vertice al Mef Trovata l’intesa sui frontalieri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) C’è voluto unal Mef alla presenza del ministro Giancarlo Giorgetti per risolvere il nodo deidella provincia di Sondrio, in particolare quelli della Valchiavenna, che nonostante anni o addirittura decenni di lavoro oltreconfine, rischiavano di essere inquadrati come “nuovi“ in caso di trasferimento in Canton Ticino. Gli svizzeri interpretando la legge hanno negato loro i ristorni, applicando la nuova normativa entrata in vigore il 17 luglio 2023. Gli accordi distinguono tra “vecchio frontaliere”, colui che lavorava oltre confine già nel periodo tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, e il “nuovo frontaliere”, ovvero colui che ha a iniziato l’attività dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo.