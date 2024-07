Servizio civile ambientale | avviso pubblico di selezione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato pubblicato il Bando per ladi operatori volontari di, finanziato all’Agenzia Agorà, in regime di convenzione con il Comune di Grottaminarda, dal Dipartimento per le Politiche giovanili e ilUniversale. Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione, entro le ore 14:00 del 26 settembre 2024, indirizzata direttamente all’Agenzia Agorà, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline..it. Il Progetto dal titolo “Primula Irpinia” riguarda il settore “Patrimonioe riqualificazione urbana” e prevede il reclutamento di quattro giovani operatori di età compresa tra i 18 e i 28 anni per un monte ore settimanali ciascuno di 25 ore.