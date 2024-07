Residence Puccini smascherato e condannato l’abuso edilizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Giustizia è fatta": lo stabile verrà acquisito gratis dal Comune. Era nato per ospitare persone in difficoltà. E invece la proprietà aveva disatteso queste premesse. E quando nel 2017 sono emerse le irregolarità, il Comune ha avviato le procedure per esigere il rispetto dei patti siglati all’epoca della costruzione dello stabile. La proprietà, Immobiliare CZ, voleva avere ragione. La vicenda è finita a carte bollate e ora si può mettere la parola fine: il Tar ha rigettato il ricorso dell’immobiliare contro il Comune. "Ilsarebbe dovuto essere una residenza temporanea per lavoratori, studenti e altre categorie fragili.