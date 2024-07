Orribile | accoltella un soldato si volta verso i passanti e lecca la lama insanguinata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unepisodio di violenza, che ha sconvolto i testimoni che passavano per caso per l’efferatezza e il cinismo mostrati dall’assalitore. Martedì sera a Gillingham, una cittadina che si trova a una cinquantina di chilometri a Nord di Londra, un uomo in motorino, con il volto coperto da un passamontagna e che indossava un giubbotto da motociclista della Nasa, si è scagliato contro un ufficiale dell’esercito britannico a 200 metri dall’entrata di una caserma. Secondo il racconto di un testimone che ha assistito al fatto a pochi metri di distanza, il miltare 40enne ha cercato di sfuggire all’agguato ma il suo aggressore, armato di due coltelli da cucina, lo ha inseguito e colpito ripetutamente, causandogli gravi ferite.