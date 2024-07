Olimpiadi Parigi 2024 Mascherano è una furia | Argentina-Marocco un circo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ledisi sono aperte con il giallo e il riferimento è alla partita tra. La gara si è conclusa 1-2 ma è salita alla ribalta per un altro motivo: Cristian Medina aveva realizzato nel finale il gol del pareggio, poi la partita è stata interrotta per il lancio di oggetti e petardi. Dopo una lunga sospensione, l’arbitro ha richiamato le squadre in campo e la gara è ripresa sull’1-2 dopo il gol annullato dopo la chiamata del Var per fuorigioco. LadiNel post-partita si è scatenata ladi Javier: “questo è stato ilpiù clamoroso che abbia mai visto nella mia vita”. Poi svela un retroscena della vigilia: “mentre ci allenavamo, qualcuno è entrato nello spogliatoio e ci ha derubato, tutto questo alle, pensate un po’.