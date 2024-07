L’Osimana fa sul serio In attacco c’è Mafei

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un mix di esperienza e gioventù. È2024-2025 che nel tardo pomeriggio di lunedì, al Diana, ha iniziato la preparazione. Tra i cori e il saluto dei tifosi calciando subito un pallone per avviare la terza stagione consecutiva in Eccellenza. Nuovo il mister, Claudio Labriola, molte le conferme nel gruppo dell’anno scorso. Il volto nuovo che spicca su tutti è quello di Matteo Minnozzi, attaccante con voglia di riscatto dopo l’annata sottotono dell’anno passato in maglia Maceratese. Indovrebbe essere ufficializzato a breve anche l’italo-brasiliano Guillermo, ex Portorecanati, Prima Categoria. Già ufficializzato invece il calendario delle amichevoli, piuttosto fitto. Si inizierà sabato con un test in famiglia. Poi ad agosto il 3 a Trodica (ore 18), il 10 Civitanovese - Osimana (ore 20.