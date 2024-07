Italia-Spagna U19 Corradi | Voglio vedere i ragazzi giocare col sorriso sulle labbra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ancora. Ancora semifinale agli Europei Under 19. E la speranza del Ct Bernardoè che l’esito sia lo stesso di un anno fa, quando a Malta idi Bollini sconfissero gli spagnoli per 3-2. “C’è la tensione giusta che fa arrivare al giorno gara con la corretta concentrazione – le parole a Vivo Azzurro TV del tecnico degli Azzurrini al termine dell’ultima rifinitura -. In questi giorni abbiamo lavorato più sull’aspetto mentale e tattico chegambe, perché a questo punto della competizione sul piano atletico c’è poco su cui poter incidere. Sono le energie nervose che aiutano ad affrontare con la giusta attenzione una grande partita come questa”. Per“questaè un po’ diversa rispetto alle squadre che eravamo abituati ad affrontare in passato: sono più diretti, con un po’ meno di palleggio, però sono sempre la”.