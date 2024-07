I tifosi della Vis hanno perso la loro casa Ha chiuso lo storico circolo dello stadio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) IVis Pesaro perdono la. Il"AmiciVis",ritrovo biancorosso, ha infattii battenti. Fondato negli anni ’80 per volontà di Alberto Ghiandoni e di altri, e istituito in via Campo Sportivo sotto la tribuna Prato dopo la prima esperienza in Largo Rosolino Pilo, ilda fine campionato, subito dopo le dimissioni date dal presidente Sergio Pedini,tifoso biancorosso e braccio destro del supertifoso Ghiandoni. Pedini, cosa è successo? "Abbiamo, anzi,visto che io ero già dimissionario dopo essere stato responsabile per undici anni, e dopo la morte del grande tifoso Alberto Ghiandoni. Ho rassegnato le dimissioni prima dell’ultima partita con la Recanatese".