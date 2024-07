I prossimi film di Avengers non presenteranno tutti i personaggi del MCU conferma Kevin Feige

Leggi tutta la notizia su mistermovie

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) continua a evolversi e a espandersi, ma nongli eroi faranno parte deidei Vendicatori., il presidente della Marvel, hato che sarà necessario effettuare alcuni tagli per igrandi eventi crossover. Marvel Cinematic Universe: Tagli in Arrivo neidei Vendicatori? Uno degli aspetti più entusiasmanti del MCU è la prospettiva di vedere sempre più eroi uniti neidei Vendicatori. Tuttavia,ha spiegato in una recente intervista con io9 che nongli eroi avranno spazio sul grande schermo.ha chiarito: "Racconteremo una storia in questidei Vendicatori, e non ci sarà spazio per 100.000. Quindi dovranno essere fatte delle scelte, questo è certo. Ma questo non significa che non vedrai mai più nessuno".