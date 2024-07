Grande Fratello ex concorrente avrebbe cambiato colore degli occhi | l’annuncio che spiazza

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Solo qualche settimana fa il mondo social si è spaccato sulla scelta di Francesco Chiofalo, ex volto di Temptation Island che si è sottoposto all’operazione per cambiare ildei suoi. Ed ecco che la stessa cosa sta succedendo ora che un exdella versione vip dell’ha di fatto emulato. Si tratta di Matteo Diamante, il quale ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram di essere passato ad unpiù chiaro.: Matteo Diamante come Francesco Chiofalo Il trendultimi mesi tra gli influencer, nonché personaggi dello spettacolo, sembra essere la cheratopigmentazione ossia l’operazione chirurgica per cambiare il. Il via alle danze a questa procedura l’ha data qualche settimana fa Francesco Chiofalo, il quale si è presentato con un paio dia dir poco azzurri.