G20 approvato il documento fondante dell’Alleanza globale contro la fame e la povertà | Serve una tassa per i super ricchi

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nel summit del G20 in corso a Rio de Janeiro è statoillae la. L’Alleanza sarà gestita da un segretariato che avrà sede negli uffici della Fao di Roma e di Brasilia. Una struttura piccola, efficiente e provvisoria, composta da personale specializzato, per contrastare l’insicurezza alimentare che coinvolge 730 milioni di persone in tutto il mondo. Tra i principali punti in agenda c’è l’istituzione di unaper la redistribuzione della ricchezza. “Un modo per mobilitare risorse per combattere lae laè far sì che ipaghino la loro giusta quota di tasse. In tutto il mondo, usano una serie di trucchi per eludere i sistemi fiscali“, ha dichiarato il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, in apertura dei lavori della task force.