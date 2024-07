Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Da domani al 29 settembre (con ingresso libero) la Pinacoteca civica diospita l’esposizione curata da Street Levels Gallery di Firenze "Midnight: pittura e fotografia si fondono nelle opere di Nian e Bifido". Il Vernissage si terrà domani alle 21. "La Biblioteca della Ghisa ospita da qualche anno, nella Biblioteca dei bambini, un grande e coloratissimo murales di Nian – dice l’assessora alla cultura del Comune diStefania Turini – che in questa occasione, ma in Pinacoteca, vedremo alle prese con lavori in collaborazione con un altro artista, Bifido. La mostra sarà l’occasione per ammirare lavori originali e profondi".