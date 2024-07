Firenze protagonista in tv La città e la peste nera Ecco ’The Decameron’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ladiancora una voltasul piccolo schermo. Aspettando la quarta e ultima stagione de "L’amica geniale", la serie Rai che andrà in onda dall’ 11 novembre sul primo canale, ma anche la nuova "The Monster (Il mostro)", ispirata ai casi di cronaca del mostro di, per la regia di Stefano Sollima in uscita in autunno, nella Culla del Rinascimento è ambientata "The Decameron", serie in otto episodi disponibili da domani su Netflix. Liberamente ispirata all’iconica raccolta di racconti brevi di Giovanni Boccaccio, la serie promette divertimento e dramma all’insegna del vino e delle avventure sessuali. Traendo spunto dalla pestilenza del 1348, "The Decameron" è una commedia dark in stile soap che analizza il tema fin troppo contemporaneo dei conflitti di classe in tempo di pandemia.