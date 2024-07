F1 Max Verstappen da Spa a Zandvoort un’estate tra dubbi polemiche e un titolo da tornare a blindare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sarà una lunga estate per Max. Il tre-volte campione del mondo, infatti, sa che da qui alle prossime settimane potrebbe davvero iniziare a pensare al suo poker iridato o se, invece, cosa che certamente non si augura, dovrà rimboccarsi ulteriormente le maniche in vista della seconda parte del Mondiale di Formula Uno 2024. La sensazione è che le due prossime gare saranno decisive. O quasi. Gran Premio del Belgio nel corso del weekend in arrivo e Gran Premio d’Olanda nel fine settimana del 25 agosto. Già, le due gare separate dalle vacanze estive. Due appuntamenti che avranno un peso specifico notevole per il portacolori del team Red Bull e non solo per dove si correranno. A Spa-Francorchamps il pilota classe 1997 ha vinto le ultime 3 edizioni e, solitamente, la sua monoposto ha dominato la scena in maniera imbarazzante sui rivali tra Eau Rouge-Raidillon e Blanchimont.