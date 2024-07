Emanuela Malavisi in ansia per la sua salute | che è successo all’ex dama di UeD

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024), exdi Uomini e Donne di questa edizione, la quale ha abbandonato la trasmissione insieme a Marco Antonio Alessio, storia purtroppo giunta al termine da alcune settimane, ha pubblicato dei video sui social in cui ha parlato della sua. Ieri la donna si è recata da un dermatologo per tenere sotto controllo una situazione che le ha sempre generato moltae che riguarda la sua pelle. Ecco cosa è. Perchéera preoccupata per la sua: il racconto Da quando la sua esperienza a Uomini e Donne si è conclusa,è molto attiva sui social, dove solitamente condivide quello che fa durante le giornate. Oltre che pubblicare contenuti leggeri legati alle ricette sane che ama preparare, a come trascorre il suo tempo libero ecc.ha voluto affrontare anche un tema molto importante che riguarda la prevenzione.