Cortina si sgancia in partenza la cabina della funivia Tofana | paura a bordo

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Momenti didomenica scorsa aa causa dellomento improvviso dalladi Ra Valles di una, su cui si trovavano 30 turisti. Secondo quanto riporta il Corriere delle Alpi, l’incidente – che non ha avuto conseguenze per i passeggeri – sarebbe avvenuto per un guasto elettrico. Lomento ha fatto entrare in funzione il freno di emergenza; laperò è oscillata violentemente, nel vuoto, e alaè stata tanta. L’addetto ai comandi, presente nell’abitacolo, ha cercato di rassicurare i turisti, spiegando che il secondo motore dell’impianto avrebbe riportato laal sicuro. Domenica scorsa, intorno alle 16, le nubi nere si sono presto trasformate in un temporale con tuoni e fulmini tanto che i turisti avevano deciso di scendere di nuovo a valle.