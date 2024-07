Cinema la vita di Ambra Sabatini in un documentario | trailer a Giffoni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Atleta è testimonial autostrade per l’Italia in campagna sicurezza Ladi, portabandiera per l’Italia all’apertura dei giochi paralimpici di Parigi 2024, diventa un docufilm prodotto daInnovation Hub e Blackbox Multimedia in collaborazione con Autostrade per l’Italia. Ildel lungometraggio, che racconta la storia di determinazione, forza, perseveranza di una giovane donna, vittima di un incidente stradale nel 2019, poi vincitrice della Medaglia d’Oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, e ora pronta per il grande appuntamento di Parigi, è stato presentato nel corso di un evento speciale diNext Generation, rassegna dedicata ai ragazzi della Gen Z nell’ambito delFilm Festival.