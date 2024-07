Carboni il Marsiglia insiste | nuove modalità per accontentare l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ilper Valentin, nonostante le ampie resistenze delsulla domanda. Dalla Francia, parlano di una nuova strategia per convincere i nerazzurri. INSORMONTABILE – Valentincontinua ad essere corteggiato daldi Roberto De Zerbi. Il giovane talento argentino, ancora in vacanza dopo aver vinto la Copa America, è valutato daloltre trenta milioni di euro. Una cifra, racconta l’Equipe, insormontabile sia come eventuale cessione a titolo definitivo che attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto. Dunque, l’OM sta lavorando ad una nuova soluzione per convincerea lasciar andare. Un ipotetico addio del classe 2005, potrebbe dare alnuova linfa per affondare il colpo su Albert Gudmundsson.