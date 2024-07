Capezzone | Biden costretto a riemergere dal suo silenzio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Qualcuno stava forse per convocare Federica Sciarelli per organizzare una puntata speciale di Chi l'ha visto?, naturalmente in versione americana: “Who has seen him?”. Anzi, ancora meglio: “Has anybody seen him?”. Stiamo parlando del grande desaparecido della Casa Bianca, il povero Joe. Senonché, nel pomeriggio italiano di ieri, un tweet dell'account presidenziale @potus ha preannunciato per stasera un discorso didallo Studio Ovale. Tema: “Ciò che si prospetta e come finirò il mio lavoro per gli americani”.