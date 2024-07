Cani in aiuto di persone disabili A Pesaro torna ’Oltre le barriere’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Una prova amichevole di addestramentoa scopo benefico in favore dei ragazzi dell’AIAS (Associazione Italiana Assistenza Spastici) della sezione provinciale, che si terrà al campo scuola di via Respighi. Con la sua 22^ edizione"Oltre le barriere", che si terrà dal 26 al 28 luglio, organizzata dalla associazione SEC (Società di educazione cinofila). La manifestazione sarà aperta con un convegno in Prefettura che prende il nome di "Capitale della Cultura, della Legalità e della Solidarietà" in cui interverranno il prefetto Emanuela Saveria Greco, il questore Francesca Montereali, il presidente del tribunale di Forlì Massimo Di Patria, nonché eminenti figure civili e militari.