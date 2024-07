Biscotti al limone gluten free | pronti in 15 minuti

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ialsono dei dolcetti golosissimi, ma non contengono farina (ovviamente!), ma non solo. Non c’è traccia di burro, né di latte, sono quindi perfetti per tutti, celiaci e intolleranti al lattosio. Sono semplici da preparare, ma soprattutto sono velocissimi. In meno di un quarto d’ora potremo sfornarli e condividerli con chi amiamo. Potremmo considerarli idell’ultimo minuto, da offrire a ospiti inattesi, per deliziarli della gradita sorpresa. Gustiamoli a merenda, a colazione o fine pasto: sono leggerissimi e appaganti, dal retrogusto fresco e agrumato che conquista al primo morso!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 1 uovo Succo di 1/2Scorza di 1grande 60 grammi di zucchero 30 grammi di amido a scelta 225 grammi di mandorle tritate q.b. di zucchero a velo per decorare.