Berrettini vola in classifica | annuncio e risalita clamorosa

(Di mercoledì 24 luglio 2024)ha trovato un vero e proprio tesoro nelle Alpi svizzere:, buone notizie all’orizzonte. Di lui si diceva che fosse un tennista finito e che avrebbe fatto meglio a presentarsi ai casting per l’Isola dei famosi, piuttosto che ad un torneo Atp. Fortuna che non si è mai curato di loro, di quei detrattori che tanto lo hanno deriso e criticato nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Matteoè andato avanti per la sua strada, con i suoi tempi e, col senno di poi, ha fatto bene. Matteoè reduce da una settimana estremamente positiva (LaPresse) – Ilveggente.itNon ha avuto fretta di tornare, benché gli acciacchi fisici fossero ormai alle spalle, ed è stata proprio quella la chiave di volta. Quando, finalmente, si è sentito pronto, non ci è voluto molto perché carburasse.