Beach volley Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti del tabellone maschile

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sarà un affare solo scandinavo il torneodiai Giochi Olimpici di? Guardando gli ultimi risultati del circuito mondiale parrebbe di sì con gli emergenti svedesi Ahman/Hellvig recentemente incoronati numeri uno al mondo. La loro ascesa è stata caratterizzata da una straordinaria continuità di risultati ad altissimo livello. Tuttavia, i campioni in carica, i norvegesi Mol/Sorum, rappresentano una seria minaccia per la coppia che guida la graduatoria mondiale. Dopo un infortunio alla caviglia per Anders Mol il 26 marzo scorso, la sua presenza ai Giochi diera in dubbio. Ma il recupero è stato rapido: già ad Ostrava è tornato in campo, raggiungendo subito le semifinali e conquistando un quarto posto.