Ballando con le Stelle Elisabetta Canalis entra nel cast?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Scritto da Mister Movie ,torna protagonista del piccolo schermo con un ritorno in grande stile e un appello speciale. La ex velina di Striscia la Notizia, dopo anni di assenza, è tornata in tv con il game show “Tilt – Tieni il tempo” di Enrico Papi, conquistando il pubblico con la sua simpatia e il suo talento.con le: ritorno in tv e appello a Milly Carlucci La, già nota per la sua partecipazione a show di successo come “Le Iene” e “Velone”, ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e il suo carisma. Il suo ritorno in tv è stato particolarmente apprezzato dai fan, che l’aspettavano da tempo sul piccolo schermo. Tuttavia, non tutti sanno che laha già avuto un’esperienza con il format di “con le”, ma questa volta nella sua versione americana, “Dancing with the Stars”.