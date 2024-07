Alienazione degli alloggi in case popolari al Trionfale i residenti diffidano Gualtieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 luglio 2024)si oppongono a nuovenel quartieredi Roma: esposto verso il sindaco RobertoDove sorgeranno lea Via– (Google Maps) – ilcorrieredellacitta.comAlza la polemica l’iniziativa del sindaco Robertodi aprire nuovial, noto quartiere di Roma Nord. La Giunta avrebbe valutato la trasformazione di alcuniall’interno dello stabile tra via8891 e Via Vincenzo Chiarugi 15, in una soluzione abitativa che mescolerebbe edifici legati al servizio residenziale pubblico e cittadini privati. Una mossa, al momento, fortemente contestata dairegolari dello stabile e dalla Lega in Campidoglio.