Un boato fortissimo Scampia crolla ballatoio della Vela | due morti e 13 feriti sette sono bambini…

(Di martedì 23 luglio 2024), ore 22.40: unsquarcia il silenzionotte. LaCeleste, uno degli edifici simbolo del degrado del quartiere, è teatro di una tragedia. Ilin ferro del terzo piano si stacca improvvisamente,ndo su quelli inferiori. Due persone perdono la vita e 13 rimangono ferite,delle qualibambini. Il bilancio tragico è tracciato dal prefetto Michele di Bari alle 3.40 durante la riunione del comitato in prefettura.un uomo di 29 anni, deceduto sul colpo, e una donna di 35, morta al momento dell’arrivo in ospedale, le vittime del crollo.I 7 bambini coinvolti (13 iin totale) hanno tra i 2 e gli 8 anni. Per loro traumi, fratture e contusioni. Ipiù gravistati trasportati al Cto e all’Ospedale del Mare, mentre all’ospedale Santobonostati accolti i bambini: due ricoverati e accertamenti su altri cinque.