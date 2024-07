Turismo lento ecco ’Pan-Sec’ 400 chilometri in bicicletta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Da Modena al Panaro, poi ai Sassi di Roccamalatina e Zocca; da Lizzano Belvedere a Fiumalbo, passando sotto la vetta del Cimone; da Pievepelago al Passo delle Radici e Pietra di Bismantova; da Montefiorino lungo il Secchia fino a Sassuolo e ritorno a Modena, deviando per Maranello. In totale 400 km e un dislivello complessivo di 7mila metri da percorrere in bici (gravel o mountain bike) su ciclabili, sterrati e strade poco trafficate. È il programma proposto da Pan-Sec, il percorso cicloturistico-sportivo non competitivo che si terrà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre a cavallo delle province di Modena, Bologna e Reggio bagnate dai fiumi Panaro e Secchia (di qui, Pan-Sec).