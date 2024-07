Traffico Roma del 23-07-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità un saluto la redazione diservizi per la mobilità parliamo di viabilità privata per lavori all’altezza del nodo con la 24 la tangenziale al momento è ancora chiusa in direzione di San Giovanni da Batteria Nomentana a Largo Passamonti verso Salaria invece la chiusura è da Largo Passamonti fino alla 24 da Largo Passamonti è percorribile la corsia laterale per andare a prendere laL’Aquila è sempre dallaL’Aquila si può scendere in tangenziale sia in direzione Salaria che verso San Giovanni la riapertura di questo tratto di tangenziale ha fatto sapere il Campidoglio è prevista dal pomeriggio aggiornamenti sumobilità Pippi ancora tangenziale perché prosegue la riqualificazione del tratto della sopraelevata per lasciare spazio al cantiere dalle 23 di questa sera e sino al 19 di agosto ...