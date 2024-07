Tar annulla la gara di Campania Bonifiche per il servizio di recapito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ nulla laindetta danel maggio 2023 per l’affidamento deldidegli avvisi di pagamento dei ruoli consortili di bonifica, irrigazione, collettamento, concessioni nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto dall’Antitrust. La vicenda contestata – lo ricostruiscono i giudici in sentenza – parte dal luglio dello scorso anno, quando l’Autorità inviò aun parere motivato segnalando che la documentazione disi poneva in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione tra operatori economici.