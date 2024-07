Serie D Ancona c’è l’ufficialità | Gaddao torna alla dorica

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo l’annuncio del sindaco Silvetti all’assemblea pubblica al Del Conero Massimo Gadda allenerà la prima squadra per la SS 2024/25. Le prime indiscrezioni sui giocatori. Guerini atteso in settimana, 23 luglio 2024 – Arrivata la fumata bianca. Massimo Gadda sarà ufficialmente l’allenatore dell’SSC. Una notizia che la piazzaaspettava da tempo ed essenziale per poter dare il via liberaprogrammazione della stagione, a conciare dall’allestimento della prima squadra. Ieri sera, via social, il comunicato a seguito dell’incontro dove erano presenti i due soci della neonata SSCStefano Marconi e Massimiliano Polci. Stefano Marconi “In data odierna – si legge – il gruppo dirigente della SSCsi è incontrato con Massimo Gadda e Francesco Ancarani. L’incontro si è svolto cordialmente e le parti hanno raggiunto l’accordo.