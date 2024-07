Se vi mancano i Bridgerton può consolarvi My Lady Jane

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 23 luglio 2024) Sesso, intrighi, matrimoni combinati e convenzioni sociali da sfidare nell’Inghilterra del passato. No, non siamo in una puntata dima nella provvidenziale risposta di Prime Video al grande successo Netflix, ovvero My. Serie in costume ispirata anch’essa ad una saga di romanzi, con un obiettivo nobile e audace: porre rimedio alle ingiustizie della Storia. Protagonista del racconto èGrey, prima donna a salire sul trono d’Inghilterra: erede designata da Edoardo VI, fu condannata a morte da Maria la Sanguinaria, che riuscì a portarle via la corona. In questa rivisitazione fantasy della vicenda, in cui noncreature magiche e volanti,(Emily Bader) non soccombe e combatte per la propria felicità.