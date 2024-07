Scherma Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Sarà il meraviglioso Grand Palais ad ospitare per nove giorni le gare dialledi. Una location fantastica con lo spettacolo che non mancherà certamente in pedana. Per la seconda edizione consecutiva il programma olimpico dellaprevede tutte le sue gare, con la regola della rotazione tra le prove a squadre che era stata già abolita prima di Tokyo. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sono iarma per arma FIORETTO DONNE L’Italia sogna in grande e si presenta con l’obiettivo di prendersi tutto. Il trio Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto punta al bersaglio grosso nell’individuale, dove la rivale più accreditata delle azzurre è l’americana Lee Kiefer, con l’incognita sulle condizioni fisiche della francese Ysaora Thibus.