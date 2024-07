Russia denunciò il massacro di Bucha | reporter condannato a 8 anni di reclusione Per il tribunale ha diffuso informazioni false

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Undi Mosca hain contumacia a ottoe mezzo diil giornalista Mikhail Zygar, ilche aveva denunciato le atrocità di cui i soldati russi sono accusati a. L’accusa è di “diffusione di” sull’esercito russo. Le accuse contro Zygar, 43, deriverebbero da alcuni suoi post pubblicati su internet nell’aprile del 2022. Poco più di un mese fa – il 5 giugno scorso -, ildi Ostankino di Mosca aveva emesso una sentenza di cinquee mezzo di carcere per la blogger russa Anna Bazhutova. La condanna è arrivata in seguito alla trasmissione in diretta – sul suo canale di gaming Twitch, nel giugno dello scorso anno – di un video con le testimonianze di persone residenti ache accusavano direttamente i soldati russi di aver commesso omicidi durante l’occupazione della città.