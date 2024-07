Paris FC con una curiosa iniziativa | tifosi gratis allo stadio per tutta la stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Parigi, 23 luglio 2024 – IdelFc la prossimaentrerannoa tutte le partite casalinghe. No, non è un errore, ma l'della squadra di Parigi iscritta alla Ligue 2. La squadra più antica della capitale francese ha rinnovato una promozione già attuata lo scorso novembre. Niente biglietti né abbonamenti, idella squadra maschile e femminile (la promozione vale per entrambi i team) potranno assistere gratuitamente alle partite, con la speranza di migliorare i numeri, già ottimi, ottenuti l'ultima volta: "Più di 105 mila persone hanno assistito alle partite negli ultimi 6 mesi", spiega il comunicato della società, ovvero più del doppio rispetto al passato.