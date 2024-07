Parigi allarme per Sinner | slitta la partenza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Il campione altoatesino ha la febbre Era atteso per oggi, a, Jannik. L’azzurro era previsto nella capitale francese, dove il 26 inizieranno i Giochi Olimpici, insieme a Simone Bolelli, Jasmine Paolini e Sara Errani. La, invece,di qualche giorno a causa di uno stato febbrile. A riportare la notizia è Ansa che avrebbe ottenuto la notizia parlando con alcune persone vicine all’atleta. L’agenzia stampa scrive: “Al momento viene considerato probabile che la suaper la Francia avvenga giovedì, giorno per il quale è programmato il sorteggio del tabellone del torneo di tennis, le cui prime partite sono in programma sabato”. Giovedì, infatti, si sapranno i primi avversari dell’azzurro, che da regolamento olimpico non incontrerà gli italiani prima delle semifinali. Si eviteranno gli incroci tra atleti della stessa nazionalità.