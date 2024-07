Parigi 2024 Ansa | Sinner ha la febbre slitta la partenza per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Janniknon partirà pernella giornata odierna di martedì 23 luglio, come da programma. A rivelarlo è l’che, citando fonti vicine all’atleta, riporta che il numero uno al mondo dovrebbe recarsi agiovedì 25, data in cui verranno sorteggiati i tabelloni di singolare e doppio. A frenare il tennista azzurro è la, che fa dunquere la. Al momento non è comunque a rischio la partecipazione dialledivisto che il torneo maschile inizierà domenica 28.ha lalaper leSportFace.