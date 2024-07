Nero a metà | Anticipazioni sulla Quarta Stagione

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024) Ladisi farà? È questa la domanda ricorrente del pubblico che attende novità da quando la terzaè stata distribuita in prima TV nel corso del 2022. E mentre gli episodi di quest’ultima approdano in replica ancora una volta in casa Rai, ci si interroga sul futuro della fiction: a quando la? Conferma e Data di Uscita. Crediti: Rai – VelvetMagAd oggi non è stata ancora confermata la realizzazione delladi, ma la speranza non vacilla. Anzi, ad alimentarla sono proprio le parole di Claudio Amendola, che guida il cast. L’attore, ai microfoni di TV Sorrisi e Canzoni, aveva suggerito un possibile seguito con nuovi episodi grazie alla struttura della fiction con una trama orizzontale e verticale che offre margine di manovra.