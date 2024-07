Lanciano crocchette di pesce in campo e l’arbitro sospende la partita | la protesta dei tifosi norvegesi contro il Var

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Il Var non piace a tutti, e questa non è una novità. Ma in Norvegia lo odiano. Palline da tennis, pipe edisono solo alcuni degli oggetti lanciati daidagli spalti del Lerkendal Stadion di Trondheim. Il match tra Rosenborg e Lillestrom – valido per la 15esima giornata del campionato norvegese – è stato interrotto per ben tre volte in pochissimo tempo a causa delladei presentil’utilizzo del Var. Dopo aver inizialmente spedito i giocatori negli spogliatoi,ha definitivamente sospeso lasul risultato di 0-0. Polemiche e dissensi per un sistema che non piace ai. Ladei“Odiamo il Var, non ci arrenderemo mai” recita uno degli striscioni presenti allo stadio. In Norvegia, la tecnologia è stata introdotta la scorsa stagione subendo critiche fin dalle prime uscite.