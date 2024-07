Juventus lo sfogo di Arrivabene | sarei dovuto andare in tv a dire che abbiamo speso troppo?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) Mauriziotorna a parlare die lo fa in una lunga intervista a “Il Corriere della Sera”. Terminata l’esperienza in Ferrari, nel 2021venne assunto come amministratore delegato dell’area sportiva della(era nel consiglio di amministrazione già dal 2012), per poi assumere la carica di Chief Executive Officer. Nel 2023 l’addio definitivo, in coincidenza con la fine della presidente Agnelli e l’inibizione da parte della Corte Federale d’Appello della FIGC. La “situazione pesante” in casanon ha nascosto le difficoltà dovute alla pandemia e la situazione pesante in casa. “Premetto che nel periodo in questione io ero nel cda in qualità di consigliere senza deleghe e in un momento che a causa del Covid ci si riuniva in videoconferenza.