Ironia provocazione e fiamme | Reggio siete fantastici!

(Di martedì 23 luglio 2024) I Rammstein conquistano, e la città conquista i 55mila dell’Rcf Arena. È un concerto da ricordare per la storia musicale della città diquello della band metal tedesca che, davanti ad un pubblico proveniente da tutta Europa, sfodera una prestazione perfetta e a dir poco scoppiettante. Il caldo, anche se non irresistibile come si temeva, non ha scoraggiato i tanti accorsi al campovolo: ad alzare la temperatura ci hanno pensato i sei tedeschi ormai al termine del loro ultimo tour negli stadi del Vecchio Continente. Fuoco, effetti pirotecnici,, una buona dose di politicamente scorretto e un’esecuzione praticamente perfetta sono stati gli ingredienti dello show che ha intrattenuto per ben due ore e mezza la Rcf Arena.