Incidente a Fino Mornasco scontro frontale tra autocarri | morto conducente 45enne ferito l’altro autista

(Di martedì 23 luglio 2024)(Como) –oggi, martedì 23 luglio, a. Poco prima delle 14 duesi sono scontrati frontalmente in via Valle Mulini, per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è drammatico:ildel primo mezzo, soccorso anche, di 49 anni. Come reso noto da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) sul posto sono intervenuti elisoccorso, auto infermieristica e due ambulanze oltre a polizia locale e carabinieri. Il 49enneè stato portato in codice giallo al Sant’Anna di Como, con un traumi alla testa, a un braccio e a una gamba. Le forze dell’ordine sono al lavoro per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.