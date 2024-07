In 250 al Play & Fun

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Grande successo del camp estivo; Fun appena terminato ad Acquapartita di Bagno di Romagna. Ha accolto circa 250 ragazzi e ragazze, provenienti da tutta la Romagna e dalle regioni limitrofe, organizzato da Football Academy, giunto alla 8° edizione. Per due settimane, i giovani partecipanti hanno vissuto un’esperienza indimenticabile, immersi in allenamenti di calcio e pallavolo di altissimo livello. Il camp, tenutosi nelle splendide strutture dell’Hotel Miramonti di Acquapartita, ha offerto allenamenti di calcio guidati da allenatori professionisti. Parallelamente i giovani appassionati di pallavolo hanno potuto beneficiare dell’esperienza e della competenza di Elisa Galastri, ex campionessa della Nazionale Italiana, che ha supervisionato ogni sessione di allenamento con grande attenzione e dedizione.