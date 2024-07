Il cast di Amici per Caso | non sempre i soliti noti

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Il 25 luglio uscirà nelle sale il film di Maz Nardari,Per. Abbiamo incontrato il redgista e dopo aver parlato a lungo del film e delle tematiche raccontate, abbiamo iniziato a parlare di attori. Si, perchè ildipernon è il solito elenco di nomi. Nardari ha fatto una scelta diversa e ci spiega perchè. Ildiper: perchè è diverso? “In Italia alla fine tutti i registi, soprattutto registi come me che devono fare quest’altro per farsi conoscere, tendono a cercare attori molto famosi. Io sonostato abbastanza contrario, cercoquelli meno famosi. Si, il primo film che ho fatto aveva degli attori molto famosi, avevo Alessandro Borghi, Carlo Giannini.