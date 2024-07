I medicinali per le Rsa consegnati dalle farmacie ospedaliere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Novità per i farmaci e dispositivi medici destinati ai pazienti della Rsa, le residenze sanitarie assistenziali, e Rsd, residenze sanitarie per disabili. In Toscana saranno d’ora in poi le Asl ad erogarli: prescritti dai medici curanti e. Lo si farà anche per i cittadini che usufruiscono dell’assistenza domiciliare integrata. Le strutture che adottano la cartella clinica informatizzata potranno procedere ad un unico ordine e, di conseguenza, la farmacia ospedaliera potrà effettuare un’unica consegna per più residenti. L’innovazione mira a ottimizzare le procedure e a creare risparmio, arriva con una delibera approvata dalla giunta regionale e proposta dall’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini, e dall’assessora alle politiche sociali, Serena Spinelli.