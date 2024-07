I 10 calciatori italiani più costosi nella storia del Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiCon l’acquisto di Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno, ilha rinforzato la componente italiana dello spogliatoio, prendendo due giocatori di ottimo valore che hanno vestito anche la maglia della Nazionale, oltre a essersi segnalati come tra i migliori nei loro rispettivi ruoli in campo. Non è la prima volta, ovviamente, che ilacquistadi nazionalità italiana. Ma quali sono i 10 piùdel club? Scopriamolo insieme. 10) Roberto Inglese – 12 milioni (2017/18) L’ultimo della lista è Roberto Inglese, acquistato dal Chievo per 12 milioni di eurostagione 2017/18. Nonostante avesse mostrato buone qualità da centravanti, Inglese di fatto non giocò mai partite ufficiali con la maglia dele fu utilizzato dal club azzurro solo come pedina di mercato. Attualmente è svincolato.