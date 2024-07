Hervey dopo Israele l’ingaggio in Romania Con l’U-BT Cluj Napoca giocherà in Eurocup

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Il futuro di Kevin(foto) è in. L’ex ala della Pallacanestro Reggiana – salutata prima della Final Eight di Coppa Italia per fare poi posto al pivot Tarik Black – è infatti stata ingaggiata dallo ‘U-BT’ club che parteciperà alla prossima, una competizione che ha già disputato sia con la maglia del Lokomotiv Kuban che della Virtus Bologna.l’esperienza in biancorosso (chiusa a 15,7 punti e 5,4 rimbalzi di media) era poi approdato all’Hapoel Holon e aveva partecipato alla Basketball Champions League. Adesso ripartirà dalla seconda competizione europea più importantel’Eurolega. Nel frattempo Trapani ha chiuso per Justin Robinson, playmaker ex Rio Breogan (9,3 punti e 2,4 assist in 9 gare della Liga Acb) mentre Awudu Abass lascia la Virtus Bologna per approdare al ‘BC Dubai’ che da quest’annonella Lega Aba.