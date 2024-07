Crollo a Scampia l’assessore Trapanese | C’è un’emergenza sociale il governo ci aiuti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) “Ilche ha causato due morti, 13 feriti e circa 800 sfollati è da considerare come una calamità naturale, abbiamo bisogno dell’aiuto del”. A dirlo èal Welfare del comune partenopeo Lucache da ieri sera si trova all’esterno della vele B (vela celeste, ndr) per cercare di trovare una soluzione all’emergenza abitativa creata in seguito allo sgombero di decine di famiglie a causa del cedimento di un ballatoio al terzo piano della struttura. “Stiamo parlando di situazioni sociali complicate – prosegue– in tutto ci sono 329 bambini, 73 disabili ma anche malati oncologici e gente anziana, questa è una vera e propria emergenza”. Dello stesso avviso anche il vicepresidente del consiglio comunale di Napoli Salvatore Guangi.