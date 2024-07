Crazy Pizza Forte dei Marmi recensioni | cosa dicono i clienti

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di martedì 23 luglio 2024) Sotto il segno di Flavio Briatore, sotto il segno didei. Continua a far parlar di sé l’apertura didei: ecco alcune(lo abbiamo chiesto direttamente a qualche cliente). Ebbene sì,riguardo all’apertura in grande stile avvenuta in queste settimane? Come valutano l’esperienzadei, nel cuore della lussuosa location versiliese (al posto dell’ex ristorante Bread)? Un locale che riesce a sfornare dalle pizze più classiche a quelle più esclusive e gourmet. Latop in assoluto (dunque la più cara per il cliente finale) è lacon tartufo: 62 euro in menù. Ma anche laPata Negra non scherza affatto, al prezzo di 60 euro.