Concorsi Nazionali Dantebus 2024 | il 29 luglio saranno annunciati i vincitori finali

(Di martedì 23 luglio 2024) Lunedì 29alle ore 19:00, in diretta live sul canale YouTube di, andrà in scena la cerimonia di premiazione dei. La prima Casa Editrice nata da un Social Network per Artisti, in collaborazione con le GallerieMargutta eFirenze, celebrerà il talento e la creatività di artisti provenienti da tutta Italia e la serata culminerà con la proiezione dello short film “Note di un Sogno”, realizzato grazie al prezioso contributo del Maestro Sergio Cirillo, compositore e autore dei più grandi successi di Andrea Bocelli e protagonista di prestigiose collaborazioni con Peppino di Capri, Roberto Murolo, Eduardo de Crescenzo ed altri importanti personaggi appartenenti al panorama musicale sia nazionale che estero. Di seguito il link per seguire la diretta: https://www.youtube.com/live/-NPDefk95Q.