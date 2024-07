Bagni proibiti 3 morti in 2 settimane I sindaci ‘minacciano’ multe e accessi sbarrati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Non esagerava Giacomo Passera, memoria storica dei Sommozzatori di Treviglio, quando pochi giorni fa definiva “bollettino di guerra” la conta deilungo i fiumi bergamaschi nell’estate 2024. Certo, nel suo conto rientrano un po’ tutti i tipi d’intervento: non solo quelli richiesti dopo un tuffo o un bagno proibito, ma anche quelli necessari a trovare un disperso dopo un incidente sul lavoro: vedi il caso del povero Claudio Togni, il 59enne tecnico della società idroelettrica Italgen risucchiato dall’Adda il 28 giugno mentre lavorava su una diga. Per non parlare di altri interventi ancora, quelli per restituire ai familiari la salma di chi, in questo mondo, non voleva più starci e per farla finita ha deciso di abbandonarsi alla corrente del fiume. Come il cinquantenne pugliese ripescato il 20 luglio nel Serio a Pedrengo.